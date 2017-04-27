Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

Amasya İl Jandarma Komutanlığı, 5 yıl önce askeri araca düzenlenen hain saldırıda şehit olan Astsubay Osman Cantürk Göl ve Er Murat Erdem ile tüm şehitler için mevlit okuttu.



Büyükağa Medresesi'nde düzenlenen mevlit programına Vali Salih Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Erdem, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, İl Genel Meclis Başkanı Mustafa Çittır, İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu, diğer yetkililer, şehit aileleri, jandarma personeli ve vatandaşlar katıldı.



Şehitliğin peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebe olduğunu anımsatan Vali Işık, "İnşallah hainlerin bu yaptıkları ayaklarına dolanacaktır. Birlik ve beraberlik içerisinde Allah'ın izniyle milletimiz her zorluğun üstesinden gelecektir. Tüm Şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine ve aziz milletimize ise başsağlığı diliyorum" diye konuştu. - AMASYA