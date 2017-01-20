Şehitler Için Mevlit Okutuldu

Kayseri'de şehit asker ve polisler için mevlit okutuldu, aynı zamanda vatandaşa lokum ikram edildi.



Kayseri Hunat Camii'nde, vatan için şehit olan asker ve polisler için Kayseri Emniyet Müdürlüğü ve İl Müftülüğü öncülüğünde Cuma namazı öncesinde mevlit okutuldu. Vatandaşlar şehitler için dua etti. Diğer yandan camii çıkışında ise asker ve polisler tarafından vatandaşa, lokum ikram edildi.