Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

Babaeski'de şehitler için mevlit okutuldu.



MHP Babaeski İlçe Başkanlığı ve Ülkü Ocakları Üniversite Birim Başkanlığınca Cedid Ali Paşa Camisinde gerçekleştirilen mevlitte, şehitler için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak, dualar edildi.



MHP İlçe Başkanı Zafer Akıncı, mevlitin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, terör olaylarını nefretle lanetlediklerini söyledi.



Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu ifade eden Akıncı, içeride ve dışarıdaki hiç kimsenin, ülkeyi bölmeye ve yok etmeye gücünün yetmeyeceğini belirtti.



Bütün güvenlik güçlerinin, ülkesini ve milletini korumak adına canlarını feda etmeyi göze aldığını dile getiren Akıncı, şehitlere Allah'tan rahmet Türk milletine başsağlığı diledi.



Ülkü Ocakları Üniversite Birim Başkanı İshak Can Mengi de edilen duaların kabul olması temennisinde bulundu.



Mevlit programı sonunda cami avlusunda lokum dağıtıldı.