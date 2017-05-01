Şehitler İçin Mevlit

Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi tarafından şehitler için ruhlarına mevlid-i şerif ve Kur'an-ı Kerim okutuldu.



BTTDD Çiftehavuzlar Lokali tarafından Çiftehavuzlar Kapalı Pazar Alanı'nda gerçekleştirilen mevlid-i şerif cemiyeti ilgi gördü. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "BTTDD Çiftehavuzlar Lokali her yıl bu güzel bu cemiyeti yapıyor. Ülkemizin ünlü hafızlarının vatandaşlarımızla bir araya gelmesine vesile oluyorlar. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi. - BURSA