Şehitler Için Gıyabi Cenaze Namazı

Kütahya'da, Şırnak'ta şehit düşen askerlerle Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında hayatını kaybeden 100'den fazla kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı.



Cumhuriyet Caddesi'ndeki Karagöz Camisi'nde toplanan Kütahya Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformuna bağlı sivil toplum kuruluşu üyeleri, ikindi vakti kılınan gıyabi cenaze namazının ardından dua etti.



Kütahya Gönüllü Kültür Kuruluşları İcra Kurulu Başkanı Nazif Kocaçoban, namaz sonrası yaptığı açıklamada, Suriye'de İdlib'in Han Şeyhun beldesine kimyasal saldırı sonucu çoğunluğunun çocukların oluşturduğu 100'den fazla kişinin zehirlenerek şehit edildiğini hatırlatarak şehit olanlara Allah'tan rahmet dilediklerini söyledi.



İç savaşın devam ettiği Suriye'ye bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her türlü maddi ve manevi desteklerini sürdüreceklerini dile getiren Kocaçoban, şöyle konuştu:



"Haçlıların hesaplaşmalarını kendi coğrafyalarında yapmalarını, İslam coğrafyasından defolup gitmelerini bekliyoruz. Evet, Hira Dağı'nın çocukları ile Olimpus Dağı'nın çocuklarının savaşı tüm hızıyla devam ediyor. Rabbimizden niyazımız bir an önce bu savaşın ve acıların son bulmasıdır. Malum, Allah'ın ayı olan recep ayını idrak ediyoruz. Recep ayı Allah'ın ayı ve haram aylardan sayılmıştır. Recep ayında her türlü savaş, terör, çapulculuk, yol kesicilik yasaklanmıştır. Maalesef modern zamanın insanları ne hak ne hukuk tanıyor. Memleketimizde sona erdirilmek üzere olan terörün kökünün kazınması ve ülkemizin sulh ve feraha kavuşmasını bekliyoruz. Yine dün Şırnak'ta, terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı tuzak neticesinde 3 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağını umuyor ve Allah'tan kendilerine rahmet, kederli ailelerine sabrı cemil niyaz ediyoruz."