Şehitler İçin Evini Çevreleyen Duvara Bayrak Dikti

Hendek ilçesinde yaşayan Kemal Kuru, 15 Temmuz ve vatan savunmasında yaşamını yitiren şehitler anısına, evini çevreleyen duvara Türk bayrağı dikti.



Çamlıca Camili Mahallesinde ikamet eden Kuru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu bayrağa kötü gözle art niyetle göz dikenlerin sonunun hiç iyi olmadığını söyledi.



Malazgirt'te ve Çanakkale'de olduğu gibi, Türk bayrağının semalarda dalgalandıkça düşmana korku ve endişe, vatanseverlere de gurur ve güven vereceğini dile getirdi.



Bayrağın kutsal bilinen bütün değerleri temsil ettiğini ifade eden Kemal Kuru, "Bayrak olmazsa vatan olmaz. Allah'ım bizleri bayraksız, ezansız ve vatansız bırakma. Canım vatanıma, bayrağıma feda olsun. Bu bayrak için fedakarlık yapan tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun." dedi.