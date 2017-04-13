AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, "Vatan toprakları için canını veren şehitlerimiz bütünlüğümüzün en önemli göstergesidir. Milletimizin birlik beraberliği baki olduğu sürece dün amacına ulaşamayanlar, bugün ve gelecekte de ulaşamayacaktır." ifadelerine yer verdi.



Hotar, 14 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, İslam dininde peygamberlikten sonra gelen en yüce makamın şehitlik olduğunu vurgulayarak, Türk milletinin milli ve manevi bir ruh ile vatanına sahip çıktığını, hür olarak yaşama kararlılığının tarih boyunca en güç şartlar altında dahi sergilendiğini hatırlattı.



Türk milletinin, fedakarlığıyla vatanseverliğiyle gurur duyulan zaferlere imza attığını belirten Hotar, "Bizde bu inanç cesaret, iman ve milli ruh olduğu sürece kimse vatan topraklarına el süremez. Biz her zaman tek vatan, tek millet, tek devlet olarak tek bayrak altında bir ve beraber şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Bugün hala bu güzel coğrafyayı elde etmek için uğraşan, milletimizin içine nifak tohumları ekmeye çalışanlar var, bizim milletimiz bu oyunlara gelmez." değerlendirmesinde bulundu.



Şehitliğin Allah katında çıkılacak en güzel mertebe olduğunun altını çizen Hotar, şunları kaydetti:



"Vatan toprakları için canını veren şehitlerimiz bütünlüğümüzün en önemli göstergesidir. Milletimizin birlik beraberliği baki olduğu sürece dün amacına ulaşamayanlar, bugün ve gelecekte de ulaşamayacaktır. Bu vesile ile Şehitler Haftası'nı kutluyor, bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi, bütün kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla anıyorum."