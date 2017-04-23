Şehitler düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı



ŞIRNAK - Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın ve Uzman Çavuş Turgut Kurtçu için 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında tören düzenlendi.