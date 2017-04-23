Şehitler Düzenlenen Törenle Memleketlerine Uğurlandı
Şehitler düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandıŞIRNAK - Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın ve Uzman Çavuş Turgut Kurtçu için 23.
Şehitler düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı
ŞIRNAK - Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın ve Uzman Çavuş Turgut Kurtçu için 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında tören düzenlendi.