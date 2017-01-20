Şehitler Düzenlenen Programla Anıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Şehitleri Anma Programı tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'nın Kula ilçesinde de gerçekleştirildi.



Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen program çerçevesinde Kula İlçe Müftülüğü ve Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile Kula Çarşı Camiinde Cuma Namazından önce Şehitleri Anma Programı düzenlendi. Okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilçe vaizi Abdulah Eroğlu tarafından yaptırılan duada cemaat şehitlerin ruhlarına Fatiha okudu.



Yapılan anma programı hakkında bilgi veren Kula ilçe vaizi Abdullah Eroğlu, "Diyanet İşleri Başkanlığımız ile Emniyet Genel Müdürlüğümüzün iş birliği ile düzenlenen program çerçevesinde Kula ilçemiz Çarşı Camiinde şehitleri anma programı düzenledik. İlk olarak program öncesi görevli arkadaşlarımız ile Kula şehitliğini ziyaret ederek dualarımızı ettik. Ülkemizin birliği, dirliği ve beraberliği için en değerli varlıkları olan canlarını sınır tanımaksızın feda ederek şehit düşen polis, asker ve vatandaşlarımızın ruhlarını şad etmek için de Cuma Namazından önce mevlidi şerif programı düzenledik." dedi. - MANİSA