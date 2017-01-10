Şehitler Anısına Kösedağ'ın Zirvesine Çıktılar

Suşehri ilçesinde bir grup doğa sever, şehitler anısına 3 bin rakımlı Kösedağ'ın zirvesine çıktı.



Suşehri Doğa Severler Kulübü üyesi 7 kişi, Sarıkamış ve Kösedağ şehitleri ile 15 Temmuz'da şehit olanlar için gezi düzenledi.



Kulüp üyeleri bu kapsamda 3 bin rakımlı Kösedağ zirvesine tırmandı.



Kulübü üyelerinden Yunus Emre Kutlu, kar ve tipi nedeniyle tırmanışta yaşanan zorluk yaşadıklarını belirterek, "Suşehri Doğa Severler Kulübü üyesi 7 kişi Aksu köyü yakınlarında yürüyüşe başladık. Soğuk ile saatte 120 kilometre hızla devam eden rüzgar bize çok zorluk yaşattı. Zaman zaman kar üzerinde sürünerek yolumuza devam ettik. En kısa zamanda ikinci bir etkinlik gerçekleştireceğiz." diye konuştu.