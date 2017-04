Şehitler Anısına Fidan Dikimi

Anadolu Gençlik Derneği tarafından (AGD) Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla "Her şehide bir fidan, her fidana bir genç" projesi kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.



Dernek üyelerince Aslançayır Mahallesi orta tepe mevkisinde proje kapsamında 200 fidan toprakla buluşturuldu.



Fidan dikimine katılan Belediye Başkanı Murat İkiz, her fidanın bir can, bu topraklar için can veren her şehidin ise birer kahraman olduğunu belirterek, "Dernek yönetimine anlamlı etkinlik için teşekkür ediyorum. O günleri ve o günlerden bugüne kadar bu topraklar için can vermiş tüm şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak amacıyla oluşturulan ormanlar gelecek nesillerimize miras olacak. Tüm şehitlerimizi bu vesile ile bir kez daha saygı ile anıyor, Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.



AGD Havza Şube Başkanı Veli Türkmenoğlu, Çanakkale şehitlerini anma ve anlama programları çerçevesinde ülke genelinde 250 bin şehit için 250 bin fidan dikimi yapıldığını kaydetti.