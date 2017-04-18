Şehitler Anısına Düzenlenen Futbol Turnuvası Başladı

Beyşehir'de, 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler anısına düzenlenen halı saha futbol turnuvası başladı.



Beyşehir Kaymakamlığı tarafından Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonu ile gençlik merkezinin sentetik halı sahasında başlayan turnuvanın açılışı, Kaymakam Muzaffer Şahiner tarafından yapıldı.



Şahiner, açılışta yaptığı konuşmada, sporun ortak paydası olan kardeşliğin, barışın ve güzelliğin ortaya çıkarılmasında büyük önemi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Biz de bu anlamda Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğümüzle beraber bir halı saha futbol turnuvası düzenledik.8 kurum ve 5 esnaf takımımızdan oluşan ekipler katılıyor. Başarılar diliyoruz. Tüm arkadaşlarımızı şampiyon olarak görmek istiyoruz. Kurumlararası kaynaşmanın ve dayanışmanın da sağlanacağı bir turnuva olmasını diliyoruz. Hakeza, bu turnuvalarda kardeşliğin pekişmesi diğer mahallelerimizde de bu tür turnuvalar yapmaya bizleri teşvik edecektir. Bu nedenle centilmenliğin ön planda olmasını temenni ediyoruz."



Turnuvanın açılış maçında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile 112 Acil Sağlık takımları karşı karşıya geldi.