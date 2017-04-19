Şehitler Anısına Dikilen Türk Bayrağı Şeklindeki Laleler Filizlendi

KAĞITHANE Belediyesi tarafından 15 Temmuz şehitlerin anısına dikilen laleler filizlendi. Türk bayrağı şeklinde dikilen lalelerin ortaya çıkardığı görüntü göz doldurdu.



Kağıthane Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri ve Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın katılımıyla dikilen laleler, bahar ayının gelmesiyle Kağıthane'de kartpostallık bir görüntü oluşturdu. İlçenin simgelerinden olan lalelerin bölgede büyük önem arz ettiğine değinen söyleyen Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, "1 milyon laleyi toprakla buluşturduk. İlçemiz rengarenk hale geldi. Farklı renklerdeki laleler, içimizi açıyor. İstanbul için önemli bir yer olan Hasbahçe Mesire Alanı'nda farklı bir görsel şölen yaşanıyor" dedi.



