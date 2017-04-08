Şehitler adına para toplayan dolandırıcılar yakalandı

Zanlıların Muş, Malatya ve Hatay illerinde de benzer şekilde dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı

Şebeke üyelerin, telefon ettikleri işadamlarına kendilerini vali, vali yardımcısı, valilik sekreteri gibi tanıtarak şehitler adına yardım projesi bahanesi ile verdikleri banka hesap numarasına para yatırmalarını istedikleri belirlendi



KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince şehitler adına yardım parası isteyerek esnaf ve iş adamlarını dolandıran 6 kişilik şebeke, son işlerinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Son zamanlarda "vali, vali yardımcısı, valilik sekreteri"gibi unvanları kullanarak birçok esnaf ve iş adamını arayan şebeke üyeleri, "Ben Kahramanmaraş Vali Yardımcısı. Şehitler adına yardım için bir proje başlattık. Valilik olarak yardım parası toplayıp şehit yakınlarına ev alacağız." şeklinde istekte bulunup, verdikleri banka iban numarasına para talep ettikleri tespit edildi. Şikayetçi iş adamlarının müracaatı üzerine Kahramanmaraş genelinde tüm esnaf odaları aracılığı ile esnaflara emniyet tarafından uyarı mesajı gönderildi. Daha sonra şebekeyi yakalamaya yönelen polis ekipleri, Tekirdağ ili Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde operasyon yaptı. İki ayrı bankadan para çekmeye yönelen 2 kişi ile, bunları yönlendiren 4 kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 6 şüphelinin telefonlarına ve sim kartlarına el konuldu. Daha önce de benzer yöntemlerle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen O. K. isimli şahsın şebekenin ele başı olduğu ve diğer şahıslarla birlikte başkaları adına açılmış sim kartlar ile unvan gaspı yaparak dolandırıcılık yaptıkları anlaşıldı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ile Tekirdağ emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması ile yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı. Başka illerde de aynı yöntemle dolandırıcılık yaptıkları anlaşılan 6 şüpheli, operasyonun merkezi olan Kahramanmaraş' a getirildi. Şüphelilerin Muş, Malatya ve Hatay illerinde de benzer şekilde dolandırıcılık olaylarına karışan kişiler oldukları operasyon kapsamında ortaya çıkarıldı.

Şüpheliler, son işlerinde M.A isimli iş adamını arayarak "Ben vali yardımcısı. Şehit ailelerine konut yardım projesi adı altında 15 tane ev aldık. 16. Evi almak için eksiklerimiz var ne kadar yardımda bulunabilirsiniz" dedi. İş adamı da "5 Bin verebilirim" dedi. Ama gerçekte parayı yatırmadı. Paranın yattığını düşünen dolandırıcılar, banka hesap sahibi ile buluştu. Polis takibinde olan dolandırıcılar bankaya giderken suçüstü yakalandı.

Ayrıca şüpheliler dolandırıcılıkta kullandıkları numarayı inkar ettiler. Ama polis dolandırıcılıkta kullanılan numaranın faturasını şebeke üyelerinden birinin yatırdığını tespit etti.

Dolandırıcılık şüphelileri Necip Fazıl Şehir Hastanesi Ek Binasındaki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(CGR-