Şehitler Abidesine Ziyaretçi Akını

Havanın ısınmasıyla birlikte Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitliklere ziyaretçi akını başladı. Bölgeye gelen vatandaşlar, hem dua ediyor hem de bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.



Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitliklere ziyaretçi akını başladı. Havanın ısınması ve bölgedeki törenlerin tamamlanmasının ardından, yurdun çeşitli illerinden tarihi alanı ziyaret turları hız kazandı. Yarımadadaki şehitlikleri gezen vatandaşlar, en çok ilgiyi Çanakkale Savaşları'nın simgesi 41 metre yüksekliğindeki Şehitler Abidesine gösteriyor. Bölgedeki sembolik şehitliklerde, geldikleri şehrin şehitlerinin isimleri bulunduğu alanları ziyaret eden vatandaşlar, dua ettikten sonra bol bol hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmiyor. - ÇANAKKALE