Şehitkamilli Minik Öğrencilerin İlk Karne Heyecanı

2016-2017 eğitim ve öğretim yılının yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Şehitkamil Belediyesi'ne bağlı 37 sosyal tesisteki 74 anaokulu tesisinde okul öncesi eğitim gören bin 470 öğrenci, ilk karne sevincini yaşadı.



Mevlana Sosyal Tesisi Anaokulunda düzenlenen karne töreninde ilk defa karne alan minik öğrenciler, mutluluklarını aileleriyle paylaştı. Şehitkamil Belediyesi ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile Şehitkamil Belediyesi'ne bağlı 37 sosyal tesiste bulunan 74 anaokulu şubesinde 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının yarıyıl tatiline girmesiyle binlerce öğrenci ilk defa karne heyecanı yaşadı. Mevlana Sosyal Tesisi Anaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine; Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı M. Hayri Özkeçeci'nin yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Öğrenciler, karne dağıtımı öncesi yaptıkları birbirinden güzel gösterilerle büyük beğeni topladı. Yapılan gösterilerin ardından öğrenciler, karnelerini Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı M. Hayri Özkeçeci'nin elinden aldı. Çocuklarının ilk karne heyecanına ortak olan veliler ise mutluluklarını çocuklarına sarılarak yaşadı.



"Çok mutluyuz"



Karnelerini alan öğrenciler hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocukların aldıkları eğitimden memnun olduklarını söyleyen veliler, "Şehitkamil Belediyesi'nin Sosyal Tesislerindeki Anaokullarında çocuklarımız okul öncesi birinci yarı yıl eğitimini tamamladılar ve bugün karnelerini aldılar. Bizlerde çocuklarımızın karne heyecanına ortak olduk ve çok mutluyuz. Çocuklarımızın ilk defa karne almaları bizleri duygulandırdı. İnşallah bundan sonraki eğitimlerinde daha başarılı olurlar. Çocuklarımıza bu emekleri sunan Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz" dedi. - GAZİANTEP