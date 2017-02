Şehitkamil'deki Parklarda Hummalı Çalışma

Şehitkamil ilçesinde özellikle yaz aylarında yoğun olarak kullanılan parklar üzere ilçe genelindeki tüm park, bahçe ve oyun alanlarında kapsamlı bir bakım onarım ve temizlik çalışmaları yürütülüyor.



Şehitkamil Belediyesi tarafından, daha yaşanabilir bir şehir oluşturma hedefiyle özellikle yaz aylarında vatandaşın vazgeçilmez adresleri arasında yer alan parklarda yoğun ve kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Şehitkamil Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki 387 parkta, budama, sulama, çapalama, çim biçme, gübreleme, havuz bakımı, kireçleme, yabancı ot temizliği, ağaç bakımı, ilaçlama, yenileme, temizlik gibi çalışmalar yürütüyor. Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, vatandaşın da takdirini kazanıyor. İlçedeki parkları kullanan çocuk, genç ve olgun yaştaki vatandaşlar, parkların her zaman temiz ve bakımlı olduğunu söyleyerek, Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.



"Parkımız çok güzel"



Parkların her zaman temiz ve bakımlı olduğunu dile getiren ortaokul öğrencisi Yunus Emre Çelik, "Arkadaşlarımla birlikte yaz-kış evimizin yakınındaki parka geliyorum. Her geldiğimde de parkımız çok temiz. Şehitkamil Belediyemiz çalışanları, bir yaprak bile yerde olsa hemen temizliyor. Parkımız çok temiz bir alan. Parkta eğer biri çöp atmışsa biz de gördüğümüzde kaldırıp çöpe atıyoruz. Şehitkamil Belediye Başkanımıza hizmetinden dolayı çok teşekkür ederim. Şehitkamil Belediyemiz çok iyi çalışıyor. Parkımız çok güzel. Parkımızı herkes rahatlıkla kullanabiliyor. Piknik yapabiliyorlar. Çocuklar, parkta oyun oynuyor" diye konuştu.



Parkların vatandaş açısından önemine işaret eden Beyza Kalender ise "Parka yakın bir kursta eğitim görüyorum. Teneffüslerde parkı kullanıyoruz. Parlar bizim için çok önemli. Parklar, nefes alabileceğimiz bir ortam. Zaten çok temiz ve güzel bir alanı var. Bu yüzden parkımızı seviyoruz. Parkta görevli amcaları sürekli görüyoruz. Parkın bu kadar güzel olmasına onlar da Şehitkamil Belediyemiz de çok emek veriyor. Parkımızdan çok memnunuz" şeklinde konuştu.



"Parklar konusunda sıkıntımız yok"



Mücahitler Mahallesi Muhtarı Abdullah Oğuz ise, Şehitkamil Belediyesi tarafından parklarda yürütülen çalışmaların mahalleliyi memnun ettiğini kayderek, "Görevliler, parkımıza geliyor ve dökülen yaprakların hepsini temizliyor. Parkımız sürekli tertemiz. Mahallelimiz de bu durumdan son derece memnun. Biz de muhtarlık olarak çok memnunuz. Bundan yaklaşık 2 ayı önce banklarımız yenilendi. Parklar konusunda hiçbir sıkıntımız yok bilakis Şehitkamil Belediyemizin yaptığı hizmetlerden son derece memnunuz. Hizmetin; gününde, saatinde, zamanında yapılması bizi memnun ettiği gibi mahalle sakinlerini de memnun ediyor" diye konuştu. - GAZİANTEP