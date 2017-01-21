Şehitkamil'de En Çok Kilo Veren Bayanlar Ödüllendirildi

Şehitkamil Belediyesi tarafından obeziteyle mücadele kapsamında başlatılan 'Formda Kal' yarışmasında en çok kilo veren bayan spor merkezi üyeleri ödüllendirildi.



Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, spor merkezlerinde yapmış oldukları çalışmalarla sağlıklı bireyler yetiştirmek istediklerini söyledi.



"Sağlıklı nesiller yetiştirmek istiyoruz"



Şehitkamil Belediyesi, özellikle son yıllarda yaygınlaşan obeziteye karşı savaş açtı. Şehitkamil Belediyesi, bünyesindeki spor merkezlerini kullanan hanımları teşvik etmek amacıyla 'Formda Kal' isimli bir kilo kontrolü yarışması düzenledi. Yarışmada dereceye girenler için Şehitkamil Belediyesi Atatürk Spor ve Kültür Merkezi'nde tören yapıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ödül alan bayanların çok büyük bir emekle çalıştığını ve inanılmaz gayret gösterdiklerini belirterek, "Hanım kardeşlerimin verdiği rakamları duyduğumda inanamadım. İstikrarlı bir sürede çalışınca neler olduğunu görmüş olduk. Bizler sağlıklı nesiller yetiştirmek istiyoruz. Merkezlerimizde çocukluktan itibaren bunu aşılamaya çalışıyoruz. 4 ay gibi kısa sürede 20'nin üzerinde kilo veren hanımlar var. Spor yaparak sağlıkla kilo veren bayan spor merkezi üyelerimizi tebrik ediyorum. Bunu devam ettirmelerini temenni ediyorum. Sizler olmasanız bu tesislerin bir manası olmaz. Belediyenin görevi sadece yol yapmak, imar açmak değil. Sizler ne kadar kendinizi geliştirirseniz bizde emeğimizin karşılığını almış olacağız" dedi.



"Çocuklarımla daha güzel ilgileniyorum"



Spor yaparak 4 ayda 25 kilo zayıflayan Ayşe Canyurt, kiloluyken sosyal yaşamında birçok sorun yaşadığını söyledi. Sağlık sorunlarının da bunların başında geldiğini dile getiren Canyurt, "Nefes alamıyordum. Karaciğer yağlanması vardı. 2 merdiven çıkamıyordum. Azmettim, 4 ayda 90 kilodan 65 kiloya düştüm. Şimdi kendimi çok rahat hissediyorum. Çocuklarımla da daha güzel ilgileniyorum. Onlar da benim bu halimden çok memnun. Çevremden güzel tepkiler alıyorum. İnşallah sporumu yapmaya devam edeceğim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Sağlığıma kavuştum ve sporu bırakmayı asla düşünmüyorum"



1 buçuk yılda 28 kilo verdiğini, spor sayesinde sağlık sorunlarından kurtulduğunu ifade eden Emine Köse, "Şehitkamil Belediyemizin Hanımlar Lokali Sosyal Tesisinde açmış olduğu spor merkezinde yaklaşık 1,5 yıldır spor yapmaktayım. Hocalarımızın gayreti ve çalışma tempomuzla 1,5 yılda 28 kilo verdim. Çok memnunum, sağlığıma kavuştum ve sporu bırakmayı asla düşünmüyorum. Başkanımıza biz ev hanımlarına yönelik açmış olduğu bu spor merkezlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ortamımız çok güzel, spor yapıyoruz, eski sağlığımıza kavuştuk, gerçekten her şey çok güzel. Spora başlamadan önce bel fıtığım vardı ve dizimden ameliyat olmam gerekiyordu. Doktor tavsiyesiyle spora başladım ve şuanda kendimi çok formda ve sağlıklı his ediyorum" şeklinde konuştu.



Yarışma kapsamında en çok kilo veren hanımlara, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından çeşitli hediyeler verildi. - GAZİANTEP