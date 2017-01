Şehitkamil'de Adım Adım Sağlıklı Yaşama

Şehitkamil Belediyesi, geleceğin istikbali minik öğrencileri 'Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım da Sen At' projesi kapsamında sürekli spor yapma alışkanlığı ve sağlıklı beslenmenin önemi konusunda bilinçlendirmeye devam ediyor.



Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü arasında imza altına alınan 'Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım da Sen At' isimli işbirliği protokolü kapsamında çalışmalar büyük bir hızla sürüyor. Bireylerde kontrol edilemez kilo artışı (obezite) ile mücadele etmek, gelişim çağındaki öğrencilere doğru beslenme ve sürdürülebilir spor alışkanlıkları kazandırmak amacıyla projenin birinci etabında 6 farklı pilot okulda uzmanlar nezaretinde vücut kitle indeksi ölçümleri gerçekleştirilecek. Ardından elde edilecek bilimsel veriler ışığında katılımcı öğrenciler, profesyonel uzmanlar ve eğitmenler nezaretinde spor, sağlık ve genel kültür alanlarında eğitimlere ve testlere tabi tutulacak. Ölçüm uygulamalarının yapıldığı pilot okullardan Mehmet Tuncay Aykaç Orta Okulu Müdürü Mustafa Turan, 'Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım da Sen At' projesi kapsamında öğrencilerine sağlıklı beslenme ve sürekli spor yapmanın önemi konularını anlatacaklarını söyledi.



Proje ile ilgili değerlendirmede bulunan Mehmet Tuncay Aykaç Orta Okulu Müdürü Mustafa Turan, projenin sağlıklı nesillerin yetişmesi adına büyük önem arz ettiğini kaydetti. Mustafa Turan, 5. ve 6. sınıflarda eğitim-öğretimlerini sürdüren öğrencilerine sağlıklı beslenme ve sürekli spor yapmanın önemini anlatacaklarını dile getirerek, "Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım da Sen At projesi, öğrencilerimizin daha sağlıklı bir hayata adım atmaları adına büyük fayda sağlayacak bir proje. Emeği geçen tüm paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Proje uygulama süresi boyunca katılımcı öğrencilerimizle birbirinden renkli etkinliklere katılacağız. Ümit ediyorum ki bu önemli projenin sonunda başarılı ve faydalı sonuçlar elde eder ve projenin il genelinde uygulanabilir hale gelmesine katkı sağlarız" şeklinde konuştu.



"BAŞARILI SONUÇLAR ELDE EDECEĞİZ"



Mehmet Tuncay Aykaç Orta Okulunda gerçekleştirilen test ve ölçüm çalışmaları esnasında öğrencilere bilgiler veren Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Koordinatörü Erkan Çolak, projenin büyük bir takım çalışmasıyla başarıya ulaşacağını vurguladı. Çolak, ölçüm çalışmaları esnasında yaptığı değerlendirmede, "Tüm paydaş kurumlarımız projeye büyük destek veriyor. İdarecilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimizle büyük bir takımız. İnanıyorum ki işbirliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz bu özel projenin sonuçları geleceğimizin istikbali kıymetli çocuklarımız için büyük faydalar sağlayacak. Ben bir kez daha projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP