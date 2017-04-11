Şehitkamil'de 23 Nisan Etkinlikleri Start Alıyor

Şehitkamil Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenleyeceği geleneksel spor organizasyonlarıyla binlerce öğrenciyi spor alanlarında buluşturacak.



Minik öğrencilere yönelik düzenlenecek 6 farklı etkinlikte bayram coşkusu doyasıya yaşanacak.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği içerisinde organize edeceği geleneksel spor etkinliklerinde binlerce minik sporcu, birbirinden eğlenceli yarışma ve müsabakalarda bayram coşkusunu nisan ayının sonuna kadar doyasıya yaşayacak.



5 farklı branşta 6 spor organizasyonu düzenlenecek



Kurumlar arası işbirliğiyle düzenlenecek kutlama etkinlikleri çerçevesinde 5 farklı branşta 6 farklı spor organizasyonu gerçekleştireceklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi,"Her yıl olduğu gibi bu yılda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kurumlar arası işbirliğiyle düzenleyeceğimiz geleneksel sportif organizasyonlarıyla büyük bir coşku ile kutlayacağız. Yıl içerisinde resmi bayramlar münasebetiyle tertip ettiğimiz sportif yarışmalarda katılımcı öğrencilerimiz bir yandan milli ve manevi değerlerini daha yoğun bir şekilde öğrenme fırsatı elde ederken bir yandan da eğlenceli yarışma ve müsabakalarda yeteneklerini sunma ve keşfetme imkanı buluyorlar. Her zaman ifade ettiğimiz gibi çocuklarımızın akademik başarısı kadar, sosyal gelişimlerine de büyük önem veriyoruz. Geleneksel organizasyonlarımıza start verdiğimiz ilk yıllardaki katılımcı öğrencilerimizin yıllar sonra güzel dostluklar kurduklarını dönem dönem görüyor ve bu durumu memnuniyetle karşılıyoruz. Yarışmaların, müsabakalarının sonuçlarından çok daha önemlisi öğrencilerimizin etkinlik dönemlerinde elde ettikleri kazanımlar. Organizasyonlara katılan okullarımızın idareci ve öğretmenlerinden, sporcu öğrencilerimizin değerli velilerinden çok olumlu dönüşler alıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de sportif etkinliklerimiz hız kesmeden devam edecek."



Etkinlik takvimi çok renkli



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek sportif organizasyonlar, 12 Nisan 2017 tarihinde 3x3 Salon Basketbolu organizasyonuyla start alacak.Etkinlikler, 12-21 Nisan 2017 tarihleri arasında oynanacak ortaokullar arası 5. Geleneksel 23 Nisan Basketbol Kupası ile devam edecek. 15 Nisan 2017 tarihinde Gaziantep bir AVM'de düzenlenecek Herkes Spor 'da etkinliğinde capoeira ve matrak gösterileri, halat çekme, ip atlama, çuval yarışmaları miniklere renkli anlar yaşatacak. 19 Nisan 2017 tarihinde Şehitkamil Belediyesi Spor Okullarında eğitim gören sporcu öğrencilerin 4 aylık hazırlık sürecinin ardından sahneleyecekleri 23 Nisan Özel Gösterisi ile coşkunun zirveye çıkacağı etkinlikler, 22-23 Nisan 2017 tarihlerinde Geleneksel 23 Nisan Satranç ve Su Topu branşı kupalarıyla son bulacak. - GAZİANTEP