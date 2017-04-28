Şehitkamil'de 187 Kişi Daha Okur-yazar Oldu

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde okuma-yazma kursuna katılan 187 kursiyer, okur-yazar belgesi almaya hak kazandı. Başarılı kursiyerler için tören düzenlendi.



Eğitim konusuna büyük önem veren Şehitkamil Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile önemli bir işbirliğine imza attı. Şehitkamil Belediyesine bağlı 21 aile merkezinde açılan okuma-yazma kurslarına her yaş gurubundan toplam 187 kursiyer katıldı. Kursta başarılı olan kursiyerler için Atatürk Kültür ve Spor Salonunda tören yapıldı. Başarılı kursiyerlere okur-yazar belgesi verildi. Belgelerini alan kursiyerler, çok büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.



Devir düşünebilen nesillerin devri



Törende söz alan Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Yahya Kemal Karaoğlan, eğitimin önemine vurgu yaptı. Kursiyerlere hitap eden Yahya Kemal Karaoğlan, "Şehitkamil Belediyemizin işbirliğinde böyle bir projede yer alma bizi onurlandırdı. Devir, annelerin devri. Devir, hanımların devri. Devir, akıl edebilen, düşünebilen nesillerin devri. Aksi halde düşünemeyen, akıl edemeyen nesiller bize yön verdiği zaman maalesef ülke olarak ilerlemede kendimize düşen payın çok çok gerisinde kalırız. Sizlere çok büyük görevler düşüyor. Çocuklarımızın yetişmesinde sizlerin çok büyük bir önemi olduğu aşikar. Bu anlamda bu projeyi yürüten başta Şehitkamil Belediyemize, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze sonsuz teşekkürler ediyorum. Kursu başarıyla tamamlayarak belge almaya hak kazanan kursiyerlerimizi kutluyorum. Umarım ki daha güzel yerlerde, daha güzel işlerde karşılaşırız" ifadelerini kullandı.



Törende konuşan Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, herkesin bu kurslardan haberdar edilmesini istedi. Özkeçeci, "Çok daha kalabalık bir kitleye 2. kademe kurslarının sertifikasını vermek için şimdiden sabırsızlanıyoruz. 2. Kademe eğitimlerine devam eden arkadaşlarıma da şimdiden başarılar diliyorum. Etrafınızda okuma-yazma bilmeyen arkadaşlarınıza da bu faaliyetlerinizi bildirirseniz çok seviniriz. Başarılı olan tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.



"Okumak, içimde bir ukdeydi"



Kursiyer Birsel Kahran, çok memnun ve mutlu olduğunu kaydetti. Kahran, "Bir işyerinde çalışıyorum. Kursa gelip okuma yazmayı öğrenmek için patronumdan izin aldım. Okumadığım için çok hayıflanıyordum. Okumak, içimde bir ukdeydi. Sağ olsun patronum izin verdi. 3 ay boyunca önce kursa gittim, sonra da iş yerine gittim. Bu hizmeti bize sağladığı için belediyemize çok teşekkür ederim. Çok memnunum, mutluyum. Okumaya devam etmek istiyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP