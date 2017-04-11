Şehitkamil Belediyesi Çölyak Hastalarını Sevindirdi

Şehitkamil Belediyesi 9 kilodan oluşan Glutensiz un ve 2 paket Glutensiz makarna dağıtımı ile 317 çölyak hastasını daha sevindirdi.



"Belediyemizin glütensiz un yardımı bizleri mutlu ediyor"



Çölyak hastaları için her 3 ayda bir Glutensiz un dağıtımı yapan Şehitkamil Belediyesi, Mart ayı içerisinde de tespit edilen 317 Çölyak hastasına 9 kilodan oluşan glutensiz un ve 2 paketten oluşan glutensiz makarna dağıtımı gerçekleştirdi.



Sabahın erken saatlerinde Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankasına gelen aileler, sırasıyla paketlerini aldı. Çocukları için glutensiz un almaya gelen aileler ise, "Belediyemiz tarafından her 3 ayda bir aldığımız glütensiz unu çocuklarımıza ekmek yapıp yediriyoruz. Glutensiz un çok pahalı olduğu için zaman zaman alma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bu konuda Belediyemizin 3 ayda bir yapmış olduğu yardımlar bizleri mutlu ediyor. Bugün sabahın erken saatlerinde gelerek, paketimizi aldık. Başkanımıza yürekten teşekkür ediyoruz ve bu yardımların devam etmesini istiyoruz" diye konuştular. - GAZİANTEP