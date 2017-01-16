Şehitkamil Belediyesi Başarılı Sporcuları Ödüllendirdi

Şehitkamil Belediyesi, okul sporları müsabakalarında şampiyonluk elde eden öğrencileri, uğraştıkları spor branşlarına özgü sportif malzemelerle ödüllendirildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı okul sporları müsabakalarında yıldız erkekler kategorisinde basketbol branşı ve genç kızlar kategorisinde hentbol branşı il birincisi olan okul takımlarının sporcularına, branşlarına özgü sportif malzemeler hediye edildi.



Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, malzemelerin teslimi dolayısıyla öğrencileri kutladı.



Sportif başarının akademik başarıyla elde edildiğinde çok daha anlamlı olacağını dile getiren Fadıloğlu, sporculara uğraşları ne olursa olsun yaptıkları işte en iyisi olmaları için hedef koymaları nasihatında bulundu.



Adnan AŞ Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Rıfat Karataş da katılacakları grup (bölge) şampiyonasında ellerinden gelenin en iyisini yaparak Gaziantep'i en iyi şekilde temsil edeceklerini kaydetti.



Belediyenin verdiği destekten memnuniyet duyduklarını belirten Karataş, "Şehitkamil Belediyemiz, tüm imkanlarıyla yıl boyunca bizlerin yanında. Verilen bu önemli desteği iyi değerlendirerek zorlu müsabakaların ardından il şampiyonu olduk. Bundan sonraki hedefimiz bölge şampiyonasında Gaziantep'i en iyi şekilde temsil etmek. Hazırlıklarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Ümit ediyorum ki bu önemli şampiyonadan da başarıyla ayrılırız." ifadelerini kullandı.