Şehit Yüzbaşı Bahtiyar Er Anıt Parkı Açılışı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde "Şehit Yüzbaşı Bahtiyar Er Anıt Parkı"nın açılışı yapıldı.



Ortaköy Kaymakamı Mustafa Can, yaptığı konuşmada, şehit Er'in annesinin kendisinden daha önce bir istekte bulunduğunu ve bu nedenle çalışma başlattıklarını söyledi.



Yapılan anıtta emeği geçenlere teşekkür eden Kaymakam Can, "Şehidimiz Bahtiyar Er'in annesinin benden bir talebi oldu. Bu da bizim için bir emirdi. Tüm köylü vatandaşlarımız ve Devedamı Dayanışma Derneği'nin katkılarıyla buraya güzel bir eser bıraktık. Herkesin emeği çok fazla. Allah razı olsun." diye konuştu.



Konuşmanın ardından Şehit Yüzbaşı Bahtiyar Er Anıt Parkı, dualarla açıldı.