Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü ekipleri, terör olaylarında şehit olanların ailelerini ziyaret etti.
Ziyarette, şehit yakınlarının sıkıntılarını dinleyen ekipler, ailelere psiko-sosyal destek sağladı.
Ekipler, şehit yakınlarını yalnız bırakmadıklarını, onların her türlü sıkıntılarında yanlarında olduklarını ifade ederek, ziyaretlerinin süreceğini kaydetti.
Şehit Yakınlarına Ziyaret
Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü ekipleri, terör olaylarında şehit olanların ailelerini ziyaret etti.
Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü ekipleri, terör olaylarında şehit olanların ailelerini ziyaret etti.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads