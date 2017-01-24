Şehit Yakınlarına Ziyaret

Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü ekipleri, terör olaylarında şehit olanların ailelerini ziyaret etti.

Şehit Yakınlarına Ziyaret

Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü ekipleri, terör olaylarında şehit olanların ailelerini ziyaret etti.

Ziyarette, şehit yakınlarının sıkıntılarını dinleyen ekipler, ailelere psiko-sosyal destek sağladı.

Ekipler, şehit yakınlarını yalnız bırakmadıklarını, onların her türlü sıkıntılarında yanlarında olduklarını ifade ederek, ziyaretlerinin süreceğini kaydetti.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads