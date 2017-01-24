Şehit Yakınlarına Ziyaret

Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü ekipleri, terör olaylarında şehit olanların ailelerini ziyaret etti.



Ziyarette, şehit yakınlarının sıkıntılarını dinleyen ekipler, ailelere psiko-sosyal destek sağladı.



Ekipler, şehit yakınlarını yalnız bırakmadıklarını, onların her türlü sıkıntılarında yanlarında olduklarını ifade ederek, ziyaretlerinin süreceğini kaydetti.