Şehit Yakınlarına Ücretsiz Balık - Manisa

Salihli'de pişirilmiş balık satan bir esnaf ilçedeki şehit yakınlarına ücretsiz balık ikramı başlattı.



İş yerinde gazetecilere açıklama yapan Özcan Şık, "Kahraman vatan evlatlarının bizler için yaptıklarının yanında, onların emanetleri için ne yapsak azdır. Son dönemlerde artan terör eylemleri bizleri derinden üzdü." dedi.



Ülke için canlarını veren şehitlerin yakınları için bir şeyler yapmak istediğini ifade eden Şık şunları söyledi:



"İmkanlarım dahilinde şehit yakınlarına dilerlerse iş yerimizde 1 kilo hamsi veya 1 kilo sardalyeyi ücretsiz bir şekilde takdim ediyoruz. Ayrıca yine isterlerse evlerine kadar ücretsiz servis ediyoruz. Kahraman şehitlerimizin yakınları için ne yapsak azdır."