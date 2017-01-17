Şehit Yakınları Yararına Resim Sergisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Güvenpark Sanat Galerisi'nde, geliri şehit yakınlarına bağışlanmak üzere resim sergisi açıldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 yılı aşkın süredir resimle uğraşan Ayşe Eren, sergide 49 eserinin yer aldığını kaydetti.



Çocukluğundan beri yaptığı resimleri, şehit aileleri yararına sergilemek istediğini ve resimlerinin fiyatlarını uygun tuttuğunu belirten Eren, "Büyükşehir Belediyesi de bu güzel salonu açarak bana bu imkanı verdi. Tabiri caizse, çorbada benim de tuzum bulunsun istiyorum. Amacıma ulaşırsam mutluluk duyacağım." ifadelerini kullandı.



Ressam Ayşe Eren'in sergisi, 23 Ocak Pazartesi gününe kadar gezilebilecek.