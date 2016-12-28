Şehit Yakınları ve Gazilere Ücretsiz Kuaförlük Hizmeti

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Kuaförler Güzellik Salonları İşletmecileri ve Manikürcüler Esnaf Odası arasında imzalanan protokol ile şehit yakınları ve gazilere ücretsiz saç bakımı ve cilt analizi hizmeti verilecek.



Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfında düzenlenen imza töreninde konuşan Vakıf Başkanı Lokman Aylar, toplumda şehit yakınları ve gazilere karşı büyük bir sevgi olduğunu belirterek, bulundukları her ortamda buna şahit olduklarını dile getirdi.



Aylar, "Tüm milletimizin, gazilerimize ve şehit ailelerimize sahip çıkması asli görevidir. Biz tüm milletimizden, bedel ödeyen şehit ve gazi ailelerimize vefa göstermelerini bekliyoruz. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarından şehit ve gazilerimize yakışır bir seviyede, onlara saygı göstermelerini bekliyoruz." dedi.



Bu anlayış doğrultusunda Ankara'daki kuaförlerden gelen talep üzerine böyle bir protokol imzaladıklarını aktaran Aylar, "Bugün burada imzaladığımız protokol çerçevesinde şehitlerimiz ve gazilerimizin emanetleri, saç ve cilt bakımından ücretsiz olarak faydalanacaklardır. Bu bir vefa göstergesidir. Milletimiz uğruna canını feda eden kahramanlarımıza sahip çıkmadır. Bu bizi fazlasıyla mutlu etmiştir. Bir gazinin, bir şehit yakınının milletimizden öncelikle beklentisi vefadır." diye konuştu.



"Şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize ne yapsak azdır"



Kuaförler Güzellik Salonları İşletmecileri ve Manikürcüler Esnaf Odası Başkanı Bülent Erdoğan ise şehit yakınları ve gazilere millet olarak borçlu olduklarını dile getirerek, onlara karşı her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti.



Erdoğan, şunları kaydetti:



"Şehitlerimizin ve gazilerimizin bize kutsal emanetleri olan eşleri, evlatları ve annelerinin mecburi bakım olan manikür, pedikür, saç kesimi ile fön gibi elimizden gelen küçük bir hizmeti, onlara canı gönülden yapmayı kabul ettik. Toplantıda kararımızı aldık. Bu kararımızı aldığımızda bizlere bu hizmeti vermeyi nasip eden vesile olan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar'a teşekkür ediyorum. Onlara bu hizmeti vermeyi canı gönülden kabul ediyoruz. Şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize ne yapsak azdır."