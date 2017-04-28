Şehit Yakınları ve Gaziler İçin Tekne Turu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik ve Gezi kulübü öğrencileri, şehit yakınları ve gaziler için tekne turu düzenledi.



Köyceğiz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından tespit edilen şehit yakınları ve gaziler, teknelerle Sultaniye Kaplıcaları ve Dalyan Kanalı'nı gezdi.



Bölgedeki tarihi ve kültürel mekanları görme imkanı bulan şehit aileleri ve gaziler, kendilerine bu imkanı sunan öğrencilere ve okul yöneticilerine teşekkür etti.



Gazi Nedayi Aydın, güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, etkinliği düzenleyen öğrencilerin kendilerini onurlandırdığını söyledi.



Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Cafer Binici de bu tür faaliyetlerin öğrencilere yardımlaşma duygusu, vatan sevgisi ve milli bilincin kazandırılmasında önemli olduğunu belirtti.