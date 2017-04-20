Şehit yakınları Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı

-Şehit pilot Dilaver Karsavuranoğlu'nun cenazesine Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı



ÇANKIRI - Tunceli'de yaşanan helikopter kazasında şehit olan emekli Albay Dilaver Karsavuranoğlu memleketi Çankırı'nın Şabanözü İlçesi Karahacı köyünde toprağa verildi.

Şehit pilot Emekli albay Dilaver Karsavuranoğlu, 2016 yılında Jandarma Genel Komutanlığından albay rütbesiyle emekli olduktan sonra sözleşmeli personel olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görev almıştı. 1995'den itibaren pilotluk yaptığı öğrenilen 46 yaşındaki şehit Pilot Karsavuranoğlu evli ve Onur ve Barış isminde iki oğlu bulunuyor.

Şehit pilot için Şabanözü Karahacı köyünde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehidin eşi Gülşen, annesi Gülhanım ve iki oğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazı öncesi standı yere fırlatarak mikrofonu eline alan şehit pilotun oğlu Barış, "Babam birçok hayat kurtardı. Ayağı yere basamadan öldü benim babam. Benim babam ölmedi şehit oldu. O bir kahramandı. Son kez ricam babam için dua etmeyin. Benim babamı alkışlayın" şeklinde konuştu. Barış'ın bu sözleri üzerine cenazeye katılan vatandaşlar şehit pilotu alkışladı.

Şehidin babası Murat Karsavuranoğlu'nun 2001 yılında kalp krizinden hayatını kaybettiği öğrenilirken annesi Gülhanım Karsavuranoğlu'nun, "Tunceli'nin dağlarında yitirdim kuzumu. Beni bırakıp nere gittin, ben sana nasıl dayanayım kuzum" şeklindeki sözleri yürekleri dağladı. Hem asker hem polis şehidin tabutunun başında nöbet tuttu. Özel Harekat ekipleri de cenazeye katıldı. Kayınpederi Akman Caferoğlu ise "Helikopter görsek damadım geliyor diye bakıyorduk havalara" diye konuştu.

Şehidin cenaze namazını kayınpederi kıldırdı. Babasının tören kepini takarek selam duran şehidin oğlu Barış, Kılıçdaroğlu'na da sarılarak 'Babam seni çok severdi abi' dedi ve gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Gülhanim Karsavuranoğlu da oğlunun fotoğrafını bir an olsun kucağından indirmedi.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Karahacı Köyü mezarlığında toprağa verildi.

(İLK-BT-