Şehit Yakınları Çanakkale'de

Elazığ Dernekler Federasyonu (ELFED) tarafından düzenlenen etkinlikte, Elazığlı 41 şehit yakını Çanakkale'ye geldi.



İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'in de aralarında bulunduğu şehit yakıları, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan şehitliklerinde dua etti.



Şehitler Abidesi'nin ön bölümünde yer alan Türk Bahçesi'ndeki sembolik şehitliklerde dua eden şehit yakınları duygusal anlar yaşadı.



Mehmet Zeki Sekin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, duygu dolu anlar yaşadığını söyledi.



"Ben, büyük bir katliamı önleyen kahraman Şehit Fethi Sekin'in babasıyım." diyen Sekin, şunları kaydetti:



"Tüm şehitlerimiz için bu kutsal topraklarda dua ettik. Şehitlik mertebesi güzel bir mertebedir. Onun için şehitliklerde bulunmaktan gurur duyuyorum. Benim Fethi'm Türkiye'nin gururu oldu. Şuanda oğlum Türkiye'nin kalbinde yaşıyor. Camisinde, parkında, öğretmenevinde, caddesinde, kütüphanesinde oğlumun ismi yaşıyor. Büyüklerimden Allah razı olsun. İsmi ölümsüzleştirildi. Sen rahat uyu aslanım. Uğruna canına feda ettiğin vatanın şimdi daha da sağlam."



"Çanakkale ruhunu yaşatmak istedik"



ELFED Başkan Yardımcısı Ahmet Karakış ise "Yalnız Değilsiniz Birlikte Varız" sloganıyla Elazığ'dan yola çıktıklarını belirtti.



Proje kapsamında şehit yakını 100 kişiyi Çanakkale'ye getirdiklerini vurgulayan Karakış, şunları ifade etti:



"Bunlar şehitlerimizin anneleri, babaları, çocukları, kardeşleri. Bunları 5 gün boyunca İstanbul'un tarihi kültürel, turistik yerlerini gezdirdik. Bir gün de Çanakkale'ye getirmek istedik. Buradaki Çanakkale ruhunu yaşatmak istedik. Buradaki amacımız özellikle şehitlerimizin yakınlarına yalnız olmadıklarını, onların yanında olduğumuzu hissettirmek ve 5 günlükte olsa onlara psikolojik olarak rahatlatmak ve mutlu olmalarını sağlamak istedik. Bu kapsamda bu projeyi düşündük. Biz şehit yakınlarımızın mutlu olduğunu gördüğümüz için önümüzdeki yıllarda devamını getirmeyi düşünüyoruz."