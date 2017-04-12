Şehit Verdiğimiz Gemi Kazası Kamerada
Sarayburnu açıklarında 17 Ağustos 2016 sabahı meydana gelen kazada kuru yük gemisi M/V Tolunay, sahil güvenlik hücumbotuna çarpmış, kazada bot komutanı kıdemli üsteğmen Ali Rıza Yücel, ikinci komutan astsubay Yavuz Gökhan Şahin, er Sinan Göktaş ve...
Sarayburnu açıklarında 17 Ağustos 2016 sabahı meydana gelen kazada kuru yük gemisi M/V Tolunay, sahil güvenlik hücumbotuna çarpmış, kazada bot komutanı kıdemli üsteğmen Ali Rıza Yücel, ikinci komutan astsubay Yavuz Gökhan Şahin, er Sinan Göktaş ve uzman çavuş Bülent Demirkaya şehit olmuştu. Türkiyeyi yasa boğan kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Hücumbotun eşlik ettiği Rus Savaş gemisi Caesar ...
sponsored ads