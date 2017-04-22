Şehit ve Gazi Yakınlarından Tabur Komutanına Plaket

Batman'ın Sason ilçesindeki şehit ve gazi yakınları ve beraberinde 15 Temmuz Gazisi Ayhan Taşdemir, Sason 7. Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Özer Küçükuysal'ı makamında ziyaret edip plaket takdim etti.



Batman'ın Sason ilçesindeki şehit ve gazi yakınları Sason 7. Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Özer Küçükuysal'ı makamında ziyaret etti. Şehit ve gazi yakınları üzerinde 'İlçemizde terörle mücadelede göstermiş olduğunuz azimli, kararlı ve dik duruşunuzdan dolayı teşekkür ederiz' yazılı plaketi Tabur Komutanı Binbaşı Özer Küçükuysal'a verdi. Binbaşı Küçükuysal, terörle mücadelenin vatani bir görev olduğunu belirterek, takdir ve teşekkür beklemeden bunu yaptıklarını ve yapacaklarını söyledi.



Plaket sunumundan sonra Tabur Komutanı ile toplu fotoğraf çeken şehit ve gazi yakınları 7. Jandarma Tabur Komutanlığı'ndan ayrıldı. - BATMAN