Şehit ve Gazi Çocukları Için 'Gönüllü' Oldular

EFSUN YILMAZ - Sosyal medya üzerinden örgütlenen gönüllü öğretmenler, vatan uğruna canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerin çocuklarına ücretsiz eğitim veriyor.



Şehit ve gazi çocuklarına yalnız olmadıklarını göstermek isteyen gönüllü öğretmenler, kısa süre önce bir sosyal paylaşım sitesinde "Öğretmenlerden Şehit Çocuklarına Özel Ders Verme Platformu" oluşturdu.



Platformu daha sonra "Şehit ve Gazi Çocukları Eğitim Kültür ve Spor Kulübü" adını verdikleri derneğe dönüştüren grup, 74 ilde örgütlenerek buralardaki şehit ve gazi çocuklarına ulaştı.



Şehit ve gazi çocuklarının eğitim ve sosyal hayatlarına destek olmayı amaçlayan gönüllü öğretmenler, haftanın belirli günlerinde özel ders vermeye başladı.



Eğitim çağındaki çocuklarla yakından ilgilenen öğretmenler, evlerinde de ziyaret ettikleri öğrencilere malzeme temininde bulundu.



İzmir'deki gönüllü öğretmenler ise cumartesi günleri, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Buca'daki merkezde şehit ve gazi çocuklarına eğitim veriyor.



Derneğin Ege Bölge Temsilcisi ve tarih öğretmeni Yeşim Canbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 50 bin öğretmenin "Ahde vefa" ilkesiyle internet ortamında buluştuğunu söyledi.



Kendilerini, "Millete bir nebze de olsa faydamızın olması için toplanan gönüllü öğretmenler" diye tanımlayan Canbay, şehit ve gazi çocuklarının yaşamlarına dokunmayı, eğitim, spor ve kültür alanlarında onları desteklemeyi hedeflediklerini ifade etti.



Çocukları "Şehitlerin ve gazilerin emaneti" olarak düşündüklerini vurgulayan Canbay, "Onların yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz, bu şekilde yola çıktık. Şehit ve gazi ailelerinin güvenini, desteğini almak bizim için çok önemli." dedi.



Şehit aileleri ve gazi dernekleri aracılığıyla çocuklara ulaştıklarını, ihtiyaçlarını öğrendiklerini sonra da istedikleri alanda ücretsiz ders verdiklerini dile getiren Canbay, bu eğitimlerin uygun merkezlerde ya da öğrencilerin evinde gerçekleştirildiğini vurguladı.



Her branşa uygun onlarca öğretmenin çocuklara ders vermek için hazır olduğuna işaret eden Canbay, "Türkiye'nin eğitime gönül vermiş öğretmenleriyiz. Atatürk'ün ilke ve inkılapları doğrultusunda iyi birer evlat olarak yetiştirmek istiyoruz. Onlar bize emanet biz de emanetine sahip çıkmak istiyoruz." diye konuştu.



Lise öğrencilerine tarih dersi veren Cengiz Kaya da arkadaşları aracılığıyla dernekten haberdar olduğunu ve gönüllü ders vermeye karar verdiğini anlattı.



Matematik öğretmeni Canan Açıkel ise gönüllü öğretmenlerin öğrencilere önce kendilerini sonra dersleri sevdirdiğini, şehit ve gazi çocuklarının özel sorunlarıyla ilgilendiklerini, gerekirse dernek üyesi danışmanlara yönlendirdiklerini aktardı.



Açıkel, çocukların sosyal yaşama katılması için aktiviteler de düzenlediklerini belirtti.



Batman'da 1991 yılında askerlik yaptığı sırada terör saldırısında yaralanan Aslan İnal da vatan aşkını her şeyin üstünde tuttuğunu söyledi.



Öğretmenlerin vefası nedeniyle çok duygulandığını aktaran İnal, "Güneydoğu'da askerlik yaparken arkadaşlarım şehit oldu, ben de yaralandım. Yaklaşık 2 ay bitkisel hayatta kaldım. Çok zorlu dönemler yaşadım ama bu vatanda yaşadığım için şükrediyorum. Vatanımı çok seviyorum, kızıma eğitim veren hocalarımıza teşekkür ediyorum." dedi.



İnal'ın 11. sınıf öğrencisi kızı İrem İnal ise gazi babasıyla gurur duyduğunu ifade etti.



Şehit ve gazi çocuklarının yalnız bırakılmaması gerektiğini dile getiren İnal, "Bizlere ulaşan öğretmenlerimizle eksik derslerimizi tamamlıyoruz, kendilerine minnettarız. Derneğin ülkenin birçok kentinde bu şekilde hizmet vermesi çok güzel." diye konuştu.