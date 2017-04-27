15 Temmuz'dan Korkunç Görüntü! Şehit Cenazelerini Kaldırıma Bırakmışlar

Genelkurmay Karargahı'nda darbe girişimi sırasındaki olaylara ilişkin güvenlik kameralarından elde edilen fotoğraflar, darbecilerin karargahtaki eylemleriyle ilgili 221 sanık hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen "çatı iddianamesi"nin eklerinde yer aldı.

KIŞLAYA GİREN VATANDAŞA ATEŞ AÇILDI

Buna göre, darbeyi engellemek isteyen bir grup vatandaş, Türk bayraklarıyla saat 22.40'tan itibaren Genelkurmay Başkanlığının Milli Müdafaa Caddesi tarafındaki araç protokol çıkışı önünde toplandı.

Demir kapıyı zorlayan vatandaşlardan bazıları, parmaklıklardan atlayarak içeri girdi. Saat 02.25'te demir kapının kırılmasıyla çok sayıda vatandaş, protokol çıkış kapısından Genelkurmay Karargahı'na girdi. Saat 02.31'de Meclis Kavşağı bölgesine helikopterden, kışlaya giren vatandaşlara da içeriden ateş edildi.

ŞEHİT VATANDAŞIN CENAZESİ KALDIRIMA BIRAKILDI

Saat 02.52'de darbecilerin açtığı ateşle şehit olan bir vatandaş, kırılan protokol araç kapısından, silah ve teçhizatlı dört asker tarafından çıkarılarak kaldırıma bırakıldı. Bu sırada askerlerle tartışan bir vatandaş, darbecilerden biri tarafından darbedildi. Şehidin cenazesi, bırakıldığı kaldırımdan vatandaşlarca alındı.

YARALI VATANDAŞI İTEREK KIŞLADAN ÇIKARDILAR

Saat 02.57'de de başka bir şehit, silahlı ve teçhizatlı üç asker tarafından aynı kapıdan çıkarılarak kaldırıma bırakıldı. Yaralı bir vatandaş da sürünerek kışladan çıktı, daha sonra ayağa kalkıp topallayarak uzaklaştı.

Saat 03.09'da kapıya yaklaşan ambulanstaki görevliler, şehit vatandaşın cansız bedenini kaldırımdan aldı.

Saat 03.14'te şehit bir vatandaş daha silahlı ve teçhizatlı üç asker tarafından kışla dışına çıkarılarak kaldırıma bırakıldı.

Bu sırada, Kurmay Albay Mustafa Ç. olduğu değerlendirilen kişi ile silah ve kamuflajlı yarbay, protokol araç çıkış kapısında görüldü. Saat 03.18'de kamuflajlı asker tarafından kışla dışına doğru itilen yaralı vatandaş, kapının hemen dışında yere düştü.

POLİSİN YARDIMIYLA ŞEHİDİN CENAZESİ ALINDI

Saat 03.21'de biri polis iki kişi, kaldırımda yüz üstü yatan yaralı vatandaşla şehidin cenazesinin yanına geldi. Yaralı vatandaş, saat 03.24'te olay yerine çağrılan ambulansa konuldu. Ambulanstaki görevliler, polisin yardımıyla şehidin cenazesini de ambulansa aldı ve bölgeden uzaklaştı.

Saat 04.05'te Misakı Milli Caddesi'ne havadan yoğun biçimde ateş açılması da güvenlik kameralarınca görüntülendi.

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