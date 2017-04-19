Şehit Uzman Onbaşı Kalp Krizinden Ölen Yengesiyle Son Yoluculuğuna Uğurlandı

AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi Gürbulak mevkii, Karaburun köyü yakınlarında PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infılak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Abdulkadir Bahçe, memleketi Van'ın Erciş İlçesi'nde törenle toprağa verildi. Sahilkent TOKİ konutları Büyük Hafız Camii'nde yapılan törene, Van Valisi İbrahim Taşyapan, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Ağrı-Doğubeyazıt 1. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan İlhan, askerler, polisler, kurum amirleri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Törende Abdulkadir Bahçe'nin şehit olduğunu duyduktan sonra dün kalp krizi geçirip hastanede hayatını kaybeden amcasının eşi 70 yaşındaki Faime Bahçe'nin de aynı yerde cenazesi kaldırıldı. Cenazede şehidin Babası Ömer Bahçe, komutanlara sarılarak ağlarken oğlunun tabutu üzerindeki Türk bayrağını koklayıp öptü. Şehidin annesi Gönül Bahçe ise tabutun arkasından el sallayarak "Kınalı kuzuma doyamadan gitti" demesi yürekleri dağladı. Daha sonra şehidin cenaze namazı yağmur altında kılındı. TEKBİRLERLE UĞURLANDI



Cenaze namazının ardından Şehit Abdulkadir Bahçe'nin Türk bayrağına sarılı naaşı bir süre tekbirler eşliğinde taşınarak cenaze aracına bırakıldı. Gençler ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atarak bir süre yürüdü. Şehit Bahçe'nin cenazesi daha sonra Van Yolu Mahallesi'ndeki Halim Hoca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aynı mezarlıkta Şehit Bahçe'nin amcasının eşi Faime Bahçe'nin cenazesi de toprağa verildi. - Van