Şehit Uzman Çavuşun Cenazesi Ordu'ya Uğurlandı

ŞIRNAK'ın Bestler-Dereler bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk'un cenazesi düzenlenen törenle memleketi Ordu'ya uğurlandı.



Bestler-Dereler bölgesinde operasyon sürdüren güvenlik güçleirne dün akşam saatlerinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk'un cenazesi



23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen terönin ardından memleketi Ordu'ya uğurlandı. Cenazeyi uğurlama törenine Vali Ali İhsan Su, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hünkar Keleş, şehidin eşi Gülsüm Çubuk, güvenlik korucuları ile şehidin silah arkadaşları katıldı.



Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk'un Türk Bayrağı'na sarılı tabutu, Şırnak'taki 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'ndaki tören alanına getirilerek katafalka konuldu. Törende, şehidin öz geçmişi okunarak dua edildi. Dua ardından, şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk'un cenazesi memleketi Ordu'ya gönderilmek üzere helikopterle Şerafettin Elçi Havalimanı'na gönderildi.



- Şırnak