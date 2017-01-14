Şehit Uzman Çavuş Veysel Şirin, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca 12 Ocak'ta başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu" kapsamında çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Veysel Şirin'in (36) cenazesi, Hatay'ın Hassa ilçesinde toprağa verildi.



Şehidin naaşı, havayoluyla getirildiği Hatay Havaalanı'ndan karayoluyla Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'ndeki baba evine getirilerek helallik alınmasının ardından Merkez Camisi'ne götürüldü.



Cenaze töreninde şehidin babası Mehmet ve annesi Gülsüm Şirin ayakta durmakta güçlük çekti.



Şehit eşi Servet, eşinin tabutuna son kez sarılarak gözyaşlarını tutamadı.



Şehidin yakınları, ikiz kızları Yağmur ve Yasemin (10) ile oğlu Mehmet Kağan'ın da (6) ellerini bırakmayarak teselli etmeye çalıştı.



Şehidin kızı Yağmur'un elinde oyuncak ayısıyla törene katıldığı törende kardeşi Yasemin de babasının tabutuna sarılarak ağladı.



Burada İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına koyularak Kılıçlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Vatandaşların terör örgütü aleyhine slogan attığı cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lüftü Savaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Turgay Aras, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.