Şehit Uzman Çavuş Turgay Uğantaş, Kırıkkale'de Toprağa Verildi

ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi Bestler-Dereler Bölgesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan 13 yıllık asker jandarma uzman çavuş 33 yaşındaki Turgay Uğantaş, Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.



Şehit uzman çavuş Turgay Uğantaş'ın cenazesine Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktan Kaçmaz, Ak Parti Kırıkkale Milletvekilleri Ramazan Can ve Mehmet Demir, Ankara İstihbarat Daire Başkanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yüceer, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak ile çok sayıda vatandaş katıldı. Eşinden 4 yol önce boşanan şehit uzman çavuş Turgay Uğantaş'ın cenazesinde 8 yaşındaki oğlu Yiğit de hazır bulundu. Sakinleştirici iğne ile ayakta duran Zühre ve Cemal Uğantaş çifti oğullarının ardından gözyaşı döktü. Şehidin, Mardin'de polis memuru olarak görev yapan ve bekar olan kız kardeşi Serpil, garsonluk yapan erkek kardeşi Kubilay de metin olmaya çalıştı. Cenaze töreninde şehit annesi Zühre Uğantaş,bir ara baygınlık geçirince hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi.



Şehit uzman çavuş Turgay Uğantaş'ın cenazesi, Kırıkkale Nur Camisi'nde öğleyin kılınan cenaze namazı sonrası tekbirlerle Şehitlik Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.



- Kırıkkale