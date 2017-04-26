Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı... Cenazeye binlerce vatandaş katıldı

Şehit oğlunun tabutunun başından ayrılmayan anne Neriman Düzgün;

"Ağlamayacağım oğlum dik duracağım"



ÇORUM - Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesi kırsalında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının arama faaliyeti sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sedat Düzgün memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Sedat Düzgün'ün naaşı Şırnak'ta düzenlenen askeri törenin ardından askeri uçakla Amasya'nın Merzifon ilçesine buradan da araç konvoyuyla Çorum merkeze bağlı Feruz köyüne getirildi. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi askeri törenin yapılacağı Akşemseddin Camii'ne götürüldü.

Cenaze törenine Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, TBMM İdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Plan ev Prensipler Dairesi Başkanı Tuğgeneral Mehmet Özaydın, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Üstündağ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sırtına sardığı Türk bayrağı ile gözyaşı döken eşi Hacer Düzgün, tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı eşi şehidin yakınları ve askeri personel teselli etti. Şehidin bir süre önce Hacer Düzgün ile nikah kıydığı ancak görevi nedeniyle yapamadığı düğün törenini, Ramazan Bayramı'ndan sonra gerçekleştirmeyi planladığı öğrenildi. Görevine 2013'te başladığı bildirilen şehidin 4 kardeşten en küçüğü olduğu, eşinin Yozgat'ta yaşadığı kaydedildi.

"Ağlamayacağım oğlum dik duracağım"

Oğlunun fotoğrafına sarılan anne Düzgün, "Yavrum onlara fırsat vermeyeceğim. Allah'ım onlara fırsat verme, Allah'ım kahret onları. Yavrum ben sana ne dualar etmiştim. Ağlamayacağım yavrum, dik duracağım yavrum. Ben seni güle oynaya yolcu ettim yavrum. Onlar ağlıyor sanmasın. Yavrum ben onları sevindirmeyeceğim, karakaşlı, selvi boylu yavrum. Yavrum 'ağlama ana diyordun' yavrum ben ağlamıyorum. Allah'ım bana kuvvet ver, bana sabır ver ya Rabb'im. Ben seni Allah'a emanet ettim, Peygamber efendimize komşu ettim" diye gözyaşı döktü.

Şehidin naaşı ikindi namazına müteakip İl Müftüsü Ahmet Akın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Çorum Şehitliği'nde toprağa verildi.

(MMY-BÖ)