Şehit Uzman Çavuş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandıMANİSA - Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Nezir Pırnarcı son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

MANİSA - Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Nezir Pırnarcı son yolculuğuna uğurlandı.

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