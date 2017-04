Şehit Uzman Çavuş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Dün Kars'ın Kağazman ilçesi Dibekkaya köyü kırsalında PKK'lı teröristlerin araziye döşediği mayına basarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tekin Tekin, memleketi Bitlis'in Tatvan ilçesindeki düzenlenen törenle son yolculuğa uğurlandı.



Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tekin Tekin (25) için doğduğu köy olan Tatvan ilçesine bağlı Kırkbulak köyünde cenaze töreni düzenledi. Cenazesi ambulansla Bitlis'in Tatvan ilçesinden Kırkbulak köyüne getirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tekin Tekin'i Türk bayraklarıyla donatılan köyde ailesi, yakınları ve sevenleri karşıladı. Gözyaşlarının sel olup aktığı cenaze töreninde tabuta sarılarak ağıtlar yakan şehidin yakınları sinir krizleri geçirdi. Köy meydanında düzenlenen törende konuşan Bitlis Valisi Ahmet Çınar, şehide Allah'tan rahmet kederli ailesine ise sabır ve başsağlığı diledi. Yapılan konuşmanın ardından Bitlis İl Müftüsü Faysal Geylani tarafından şehidin cenaze namazı kıldırılarak, helallik istendi. Cenaze namazının ardından şehitleriyle vedalaşan şehit yakınları gözyaşlarına boğularak, sinir krizleri geçirdi.



Köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tekin Tekin, okunan dualar ve tekbirlerle köy mezarlığına defnedildi.



(Hakan Okay /İHA)