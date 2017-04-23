Şehit Uzman Çavuş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Özal, memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.



Diyarbakır'da düzenlenen törenin ardından Hatay'ın Dörtyol ilçesine getirilen şehit Uzman Çavuş Mehmet Özal'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Yeşilköy Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek burada helallik alındı. Şehidin annesi Rukiye, babası Yılmaz ve kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı göktü. Güçlükle ayakta duran şehit ailesini yakınları ve komşuları teskin etmeye çalıştı. Daha sonra Yeşilköy Mezarlığı'na getirilen şehidin naaşı, bir süre silah arkadaşlarının omuzlarında taşındıktan sonra kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Törene Hatay Valisi Erdal Ata, askeri erkan, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



(Necati İvgin / İHA)