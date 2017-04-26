Şehit Uzman Çavuş Son Kez Baba Ocağında

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesi kırsalında arama faaliyetleri sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sedat Düzgün son kez baba ocağına getirilerek helallik alındı.



Şehit Uzman Çavuş Sedat Düzgün'ün naaşı Şırnak'ta düzenlenen askeri törenin ardından askeri uçakla Amasya'nın Merzifon ilçesine buradan da araç konvoyuyla Çorum merkeze bağlı Feruz köyüne getirildi. Helallik alınması sırasında şehidin cenaze aracına sarılan annesi Neriman Düzgün'ün feryatları yürekleri dağladı. Yozgat'tan cenazeye katılmak için Çorum'a gelen eşi Hacer Düzgün ise cenaze aracına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Acılı eşi, bayan askeri personel ve yakınları teselli etti.



Şehit uzman çavuşun naaşı ikindi namazından sonra toprağa verilecek. - ÇORUM