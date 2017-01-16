Şehit Uzman Çavuş Şirin Için Mevlit Okutuldu

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca 12 Ocak'ta başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu" kapsamında girdiği çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Veysel Şirin (36) için memleketi Hatay'da mevlit okutuldu.



Şehidin, Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'ndeki baba evinde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu programda, şehitler için dua edildi.



Programa Kaymakam Yusuf Turan, Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Nuri Dilek, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Kar, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.