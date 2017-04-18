Şehit Uzman Çavuş Şenözüar, Son Yolculuğuna Uğurlandı - 8,5 Aylık Hamile Eşi Sedye Ile Cenazeye...

Hakkari'de, PKK'lı teröristlerce askeri araca düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Şenözüar, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.



Torbalı Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Şenözüar'ın naaşı Mümin Mesci Camisi'ne getirildi, bu sırada cami avlusundaki vatandaşlar tekbir getirdi.



Şehidin eşi 8,5 aylık hamile Melek Şenözüar, 112 Acil Servis ekiplerince sedyede üzerinde şehidin tören kıyafeti ve şapkasıyla cami avlusuna getirildi. Ağabeyinin şapkasını takan şehidin kız kardeşi Merve, yengesi Melek Şenözüar'ı teselli etmeye çalıştı. Ayakta durmakta güçlük çeken ve gözyaşı döken baba Hamdi, anne Fatma ve Uzman Çavuş olan ağabey Rıdvan askerler ve yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Sandalyeye oturtulan anne ve baba el ele tutuşarak birbirlerini teselli etmeye çalıştı.



İl Müftüsü Ramazan Muslu tarafından ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası alınan helalliğin ardından Şenözüar'ın naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında top arabasına konuldu. Bir süre top arabasında taşınan şehidin naaşının arkasından yürüyen 8,5 aylık hamile eşi Melek Şenözüar'ın eliyle karnını tutarak "Sana bunlar yakışmadı bir tanem." dedi. Top arabasının arkasında yürüyen anne, baba ve kardeşlerin salavat getirmesinin ardından, törendekiler de salavat getirdi. Daha sonra vatandaşlar "şehitler ölmez vatan bölünmez", "kahrolsun PKK" şeklinde slogan atıp tekbir getirdi. Bazı vatandaşların bu sırada gözyaşı döktüğü görüldü.



Cenaze arabasına konulan şehidin naaşı, Karaot Mahallesi mezarlığına defnedildi. Bu arada, şehidin 2015 yılında göreve başladığı ve 2 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.



Cenaze törenine İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, İzmir CHP Milletvekili Tacettin Bayır, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Koçyiğit, siyasi parti temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.



Çukurca ilçesinin Kaletepe bölgesinde önceki gün askeri araca PKK'lı teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlenmiş, olayda biri ağır 3 asker ile bir güvenlik korucusu yaralanmıştı. Şenözüar tedavi gördüğü hastanede şehit düşmüştü.