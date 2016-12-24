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Şehit Uzman Çavuş Ramazan Karaca, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Ramazan Karaca, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Çavuş Ramazan Karaca'nın (29) cenazesi, Kırşehir'in Mucur ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Ramazan Karaca, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Çavuş Ramazan Karaca'nın (29) cenazesi, Kırşehir'in Mucur ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Karaca'nın naaşı, Gaziantep'ten hava yoluyla Kayseri'ye, oradan da kara yoluyla memleketi Kırşehir'in Mucur ilçesine getirildi.

Yenice Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Şehit Karaca için Mucur Çarşı Camisi'nde tören düzenlendi.

Şehidin annesi Sevim Karaca, burada, "Biz sensiz ne yaparız, nasıl dayanırız bu acıya" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin eşi Gülnaz Tan Karaca ise oğlu Umut'a sarılarak, "Umudumuzdun, Umut sensiz ne yapacak, öksüz kaldı Umutum" diyerek ağıt yaktı.

İlçe Müftüsü Tahsin Yazgan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Uzman Çavuş Ramazan Karaca'nın naaşı, mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene, Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Kırşehir Garnizon Komutanı Albay İlhan Güneş, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Altuntaş, Kırşehir Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Mucur Belediye Başkanı Ali Şahin, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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