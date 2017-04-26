Şehit Uzman Çavuş Kürtçe Ağıtlarla Toprağa Verildi

KARS'ın Kağızman İlçesi'nin Çemçe-Madur bölgesinde PKK'lı teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının inflak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Tekin Tekin, memleketi Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.



Bekar olan 26 yaşındaki şehit Uzman Çavuş Tekin Tekin'in cenazesi Erzurum'da yapılan törenin ardından helikopterle Tatvan'a getirildi. Buradan cenaze aracına konulan Şehit Uzman Çavuş Tekin'in cenazesi Kırkbulak Köyü'ne getirilerek tören yapıldı. Köy meydanında yapılan törene Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, 10'ncu Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney, kurum amirleri, köylüler ve şehidin yakınları katıldı.



Köyün her yerine Türk Bayrakları asılırken, şehit Tekin'in Türk Bayrağı'na sarılı tabutu tören alanına askerlerin omuzunda taşındı. Burada konuşan Bitlis Valisi Ahmet Çınar, şehitler için çok üzüldüklerini belirterek, alileye sabır diledi. Vali Çınar, "Şehitlere minnettarız. Onlar bizim huzurumuz için canlarını feda ediyorlar. PKK, FETÖ, IŞİD hepsi aynıdır. Bütün bu örgütlerle mücadelemiz aralıksız sürecek" dedi.



Cenaze namazı ve yapılan duanın ardından şehidin annesi Zeynep, babası Niyazi ve kardeşi Muhammet Tekin ile yakınları tabuta sarılarak Kürtçe ağıtlar yakıp gözyaşı döktü. Daha sonra askerlerin omuzunda taşınan şehidin cenazesi, cenaze aracıyla köy mezarlığına götürülüp tekbirlerle toprağa verildi.



- Bitlis