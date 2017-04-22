Şehit Uzman Çavuş İslahiye'de Toprağa Verildi - Ek Fotoğraflar

Şehit Uzman Çavuş İslahiye'de Toprağa Verildi - Ek Fotoğraflar

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İslahiye, Şehit, Çavuş