Şehit Uzman Çavuş İslahiye'de Toprağa Verildi (3)

ŞIRNAK'ın Uludere ile Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Andaç Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş 25 yaşındaki Davut Kayalı'nın cenazesi, memleketi Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde düzenlenen 2 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.



Uzman Çavuş Davut Kayalı'nın cenazesi, Şırnak 23'üncü Jandarma Tümen Komutanlığı'ndaki tören ardından uçakla memleketi Gaziantep'e getirildi. Gaziantep Havalimanı'nda askerlerin omuzlarında uçaktan alınan şehidin cenazesi, İslahiye'ye 15 kilometre uzaklıktaki Şahmaran Mahallesi'ndeki babasının evine götürüldü. Burada helallik alınan şehit için mahalle meydanında cenaze töreni düzenlendi. Törene; Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Ak Parti milletvekilleri Abdulhamit Gül, Şamil Tayyar ve Abdulkadir Yüksel, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ile şehidin babası Şehmus, annesi Ayşe Kayalı, kardeşleri, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.



Törende ayakta durmakta güçlük çeken şehidin annesi Ayşe Kaya gözyaşı döktü. Şehidin yürüme engelli babası Şehmus ise, oğlunun cenaze namazını sandalyede oturarak kıldı. 4'ü kız 6 çocuklu ailenin en büyüğü ve bekar olan şehit için öğle vakti cenaze namazı kılındı. Namazın ardından şehidin tabutu omuzlarda taşınarak tekbirler eşliğinde götürüldüğü mahalle mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi. - İslahiyegaziantep